UURING ⟩ Oomega-3-rasvhapete lisamanustamine võib suurendada levinud haiguse tekkeriski

See, kuidas täpselt mõjutavad oomega-3-rasvhapped südame tööd, on veel teadmata, kuid näidatud on nende stabiliseerivat mõju südamerakkude membraanile, mis omakorda avaldab kaitsvat toimet vatsakestest lähtuvate arütmiate vastu. Samas on uuringutes näidatud seost operatsioonijärgselt kõrge oomega-3-rasvhapete taseme ning kodade virvenduse tekkeriski vahel.