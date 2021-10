Eriarstiabi kättesaadavus paraneb

Oktoobrist algas haigekassal uus viieaastane eriarstiabi lepinguperiood 89 erakliinikuga. See parandab haigekassa rahastatud eriarstiabi kättesaadavust lisaks haiglatele ka eraarstide juures. Tervisemurega inimene peaks kõigepealt pöörduma perearsti poole, kes oskab patsienti kõige paremini nõustada ja vajadusel ka õige eriarsti juurde suunata. Kindlustatud inimesel on õigus valida sobiv eriarst ja vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses, kellel on haigekassaga leping. PM