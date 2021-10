Ida-Viru keskhaigla avab neljapäeval 14 miljoni eurose uue ravikorpuse

Valminud korpus on osa SA Ida-Viru Keskhaigla pikemast arengukavast, mille jooksul on seni valminud haigla K-korpus, uus nakkuskorpus ja Ahtme tervisemaja ning renoveeritud Järve tervisemaja. Sama projekti raames on haiglal plaanis veel ka olemasoleva G-korpuse renoveerimine aastaks 2023.