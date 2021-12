Teadlased tuvastasid lihtsa mooduse, mis paneb aju paremini tööle

On selgeid tõendeid selle kohta, et kehalisel aktiivsusel on palju eeliseid, näiteks võime parandada meeleolu, kuid varasemates uuringutes uuriti sageli jalgrattasõitu. Jooksmine on aga alati mänginud olulist rolli inimeste heaolus, vahendab Tsukuba ülikool.