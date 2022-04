Eesti toidutootja soovib parandada noorte toitumisvalikuid ja võidelda ülekaalulisusega

Nõo Lihatööstuse tootearendajad töötasid EASi programmi Disaini meistriklass raames ja koostöös Tartu Ülikooli töörühmaga välja tootesarja, mis aitab leevendada noorte ülekaalulisuse ja tervisliku toidutarbimise probleemistikku. Nõo algatusega liitusid ka Eesti Koolitoidu Liit ning mitmed gümnaasiumid. Tulemus sai heakskiidu noortelt endilt, kes olid kaasatud algusest peale.

«Statistikast selgub nukker tõsiasi, et pea pool surmadest on tingitud elustiilist tulenevatest terviseriskidest. Sealhulgas iga neljas on põhjustatud toitumisriskidest, mis omakorda avalduvad diabeedi, veresoonkonna ja liigeste haigustena. Juba praegu on valest toitumisest tulenevad probleemid oma arvult möödunud tubakast, alkoholist või vähesest liikumisest tingitud kahjust,» kommenteeris Nõo Lihatööstuse projektijuht Arthur Taavet.

Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. Foto: Erakogu

«Täiskasvanutest ülekaalulisi on kaks korda rohkem kui sajandivahetusel. Iga kolmas noor on ülekaaluline. 90 protsenti noortest ülekaalulistest on seda paraku ka täiskasvanuna, sest hilisem toitumisharjumuste muutmine on oluliselt keerukam. Füüsiline aktiivsus katab ära vaid viis protsenti probleemist ehk kogu kese ongi tegelikult vales toitumises. Väljavaade on katastroofiline ja selge, et kodumaise toidutööstusena soovime trendi otsustavalt muuta.»

Nõo Lihatööstus kaardistas koos noorte endiga põhjalikult, millised valikud on üldse noorema tarbijaskonna käeulatuses, millised on tarbimisharjumused, soovid ja eelistused. «Küsitlesime noori, näitasime võimalusi, katsetasime, andsime pidevalt proovida, uurisime mõistliku hinnaklassi kohta. Avastasime, et vanuserühma 12-24 aastat hoiavad eraldi meeles ainult energiajoogitootjad. Võtsime sellest teadmisest õppust,» ütles Taavet.

«Saime teada, et keskenduda on tarvis toodete kõrgele lihasisaldusele ja sellele, et need on valminud keskkonnasõbralikult. Vähemal määral pidasime silmas ka pakendi suurust.»

Noortesarja tooted tunneb ära pakendil oleva Eesti Koolitoidu Liidu embleemi ja rohemärgi järgi. Sarjas on neli toodet, s.h liharibad, lainelised singilõigud ja broilerilihast snäkivorstid Parmigiano-Reggiano juustuga.

Taavet lisas, et ka lõplik pakendidisain valmis koostöös Tartu Ülikooliga, kellega tehti pilgujälgimise katsed ja mõõtmised. «Noortel on paraku tekkinud väärarusaam, et liha ei ole tervislik,» kirjeldas ta.

«Samal ajal ütleb koolitoidu liit, et noortel on lihatarbimises ja valkude omandamises just puudujääke. Selle on muidugi seletus: kui vaadata tooteid, mida poodidest kõige rohkem ostetakse, siis nendes pole kahjuks lihasisaldus kõige kõrgem ja need ei pruugigi kõige tervislikumad olla. Tahame oma toodetega panuse anda täisväärtuslikku toiduvalikusse.»

«Kõik suured jaeketid on meile tootearenduse käigus väljendanud, et täpselt selline noortele suunatud tervislik tootevalik on seni turult kahjuks puudunud,» kirjeldas Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.