NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Kõige olulisemad terviseuudised

Venemaa president Vladimir Putiin Foto: Shutterstock

Mitmed inimesed on spekuleerinud, et Venemaa president põeb Parkinsoni tõve. Tegemist on kesknärvisüsteemi haigusega, mille peamisteks vaevusteks on käte ja jalgade värin ning liigutuste aeglasemaks ja kohmakamaks muutumine. Selliseid sümptomeid on märgatud Vladimir Putini juures.

Confido meditsiinikeskuse neuroloogi Toomas Toomsoo sõnul on Eestis valdavalt olemas kõik maailmas kasutatavad ravivõimalused, seda nii algusjärgus haigusega patsientidele kui ka haiguse hilisemate perioodide raviks. Siiski tõdeb neuroloog, et kõige uuemaid võimalusi Eestis veel saada pole. Toomsoo sõnul pole paljudel patsientidel üldse kõrvalnähte, kuid kui neid siiski on, võib peamise kõrvalnähuna nimetada iiveldust.

Põletik on keha loomulik reaktsioon haiguste või vigastustega toimetulemiseks. Lühiajaline põletik ei ole halb, vaid hädavajalik – see on keha viis end haigustekitajate eest kaitsta. Kuid kui põletikuline reaktsioon kestab liiga kaua, võib see kaasa tuua uneprobleeme, aknet, juuste väljalangemist jne.

Covidist põhjustatud vaimse funktsionaalse võimekuse kahjustus sarnaneb sellega, mis omandatakse 50–70-aastaselt ja võrdub 10 IQ-punkti kaotamisega. Koroona läbi põdejad olid vähem täpsed ja pikema reageerimisajaga, lisaks olid need puudujäägid endiselt tuvastatavad veel kuus kuud hiljem järelmõõtmisel.

Magusat ei soovitata tühja kõhuga süüa. Foto: Shutterstock

Jogurt, tass kohvi ja apelsinimahl – ideaalne hommikusöök on paljude inimeste jaoks just selline. Kahjuks teavad vähesed, et just jogurt on üks toiduainetest, mida tühja kõhuga tarbida ei tohiks. Samuti ei tohiks tühja kõhuga süüa tomatit ega juua karastusjooke. Kõrvale tuleks jätta ka maiustused ja saiakesed, sest suhkur on väga kergesti seeditav, kuid kui suhkur tühja kõhtu jõuab, ei suuda organism vere normaalset insuliinitaset hoida.

Kas olete kohtunud inimesega, kellel üks-kaks sõrme on kõverdunud peopessa ja päris sirgeks neid kuidagi ei saa? Tõenäoliselt olete. Selle haiguse nimi on Dupuytreni kontraktuur ning tabab see enamasti mehi, kel aastaid üle 40. Nüüd on sellele leitud senisest parem ravi.Põ Haiguse põhjuseks on oletatavasti nn viikingi geen, sest levinud on see haigus Põhjamaades, USAs ja Suurbritannias.

Uuringus süstiti vabatahtlikele neli annust adalimumabi ehk Humirat – 40 mg iga kolme kuu järel. See on monoklonaalne antikeha ehk bioloogiline ravim. Dupuytreni tõve puhul aitab Humira vähendada müofibroblastide ehk rakkude, mis on silelihasrakkude ja sidekoerakkude vahevormiks, aktiivsust. Katse kinnitab, et lisaks haigusprotsessi peatumisele tundsid paljud patsiendid sõlmede pehmenemist ja nende sõlmede mõõdud vähenesid.