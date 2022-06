Naisele prinditi kõrv tema enda rakkudest

Väljaarenemata väliskõrvaga sündinud, nüüdseks 20-aastane Mehhikost pärit naine sai maailmas esimesena AuriNovo-nimelisel tootetehnoloogial põhineva kõrva, mis on valmistatud 3D-bioprinteriga tema enda rakkudest. See vähendab oluliselt võimalust, et keha prinditud kõrva ära tõukab.