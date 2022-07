NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Suvekuumus teeb tervisele liiga

1. Tallinna kiirabi juhib tähelepanu , et praeguste erakordselt kuumade ilmadega tuleks olla päikesega väga ettevaatlik ja juua rohkelt vett.

Päeval õues töötades või liikudes tuleks leida vähemalt üks kord tunnis aega lasta kehal jahtuda, kas õues varjus või kunstkliimaga ruumis. Riided peavad olema õhku läbilaskvad ja võimaldama higi aurustumist. Õues olles on vajalik kerge peakate, et vältida päikesepistet. Vett tuleb juua 2–2,5 liitrit päevas.

2. Suvi ja kõrged temperatuurid võivad ohtlikuks muutuda ka mitte füüsilist tegevust tehes, kuid kuidas tunnevad jooksjad ära piiri, millal on sportimiseks liiga palav?

Sobivust hinnatakse õhuniiskuse ja temperatuuri mõõdikute järgi. Näiteks kui õhutemperatuur on 31°C, kuid suhteline õhuniiskus on 85%, siis tundub see justkui 46°C. Nii kõrge õhuniiskus häirib higi aurustamist ja seetõttu ei saa keha ennast jahutada.