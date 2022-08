Selle vitamiini tarbimine võib leevendada depressiooni sümptomeid täiskasvanutel

Depressioon põhjustab üle maailma märkimisväärset haiguskoormust. Praeguste antidepressantide efektiivsus on sageli ebapiisav, mistõttu on sümptomite leevendamiseks otsitud rohkem võimalusi.

Arvatakse, et D-vitamiin reguleerib kesknärvisüsteemi funktisoone, mille häireid on seostatud depressiooniga. Lisaks on läbilõikeuuringutes täheldatud seost depressiivsete sümptomite ja D-vitamiini vaeguse vahel.