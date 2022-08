WHO: sel aastal on koroonasse surnud miljon inimest

See on traagiline verstapost olukorras, kus surmade ärahoidmiseks on vahendid olemas, tõdes WHO.

Alates viiruse esmakordsest tuvastamisest Hiinas 2019. aasta lõpus on sellest põhjustatud haigusesse surnud ligi 6,45 miljonit inimest.

«Sel nädalal möödusime traagilisest verstapostist: miljonist registreeritud surmast praeguseks sel aastal,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Me ei saa öelda, et õpiksime COVID-19-ga elama, kui miljon inimest on ainuüksi sel aastal COVID-19 tõttu surnud, kui pandeemia on kestnud kaks ja pool aastat ja meil on kõik vajalikud vahendid nende surmade vältimiseks.»

«Me palume valitsustel tõhustada püüdeid vaktsineerida kõik tervishoiutöötajad, vanemad inimesed ja teised riskirühmadest, et vaktsiineeritus hõlmaks 70 protsenti elanikkonnast,» pani ta südamele.

Tedros soovis, et riigid jõuaksid 70-protsendise vaktsineerituseni juba juuni lõpuks. 139 riigil see ei õnnestunud ja neist 66 on vaktsineeritud vaid 40 protsenti elanikest.

«Hea meel on näha, et mõnes madalaima vaktsineeritustasemega riigis eriti Aafrikas on hakatud järele jõudma,» kiitis ta.

Tedrose sõnul on alla 10-protsendise vaktsineeritusega riike vaid 10 ja enamikus neist on ränk humanitaarkriis.