Selle nädala terviseuudised, mida sa pead teadma

«Mulle tundub, et mida paremal majanduslikul järjel on inimesed ja mida vähem aega nende elust sööb ära töö, seda rohkem on neil aega tegeleda rumalustega. Kas puuduliku hariduse tõttu või põhjendamatult kõrge enesehinnangu pinnalt võetakse endale eksperdi roll, jagatakse ebapädevat meditsiinilist infot, hakatakse nõu andma terviseküsimustes. See on selgelt ohtlik ja kahjulik ning need tagajärjed jõuavad meditsiini, kus me peame ühiskonnana selle kinni maksma,» ütleb arst.