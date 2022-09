NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Kõige olulisemad terviseuudised

Houstoni ülikooli teadlased avastasid, et sääres asuv lihas, mis moodustab ühe protsendi kehakaalust, võib õige aktiveerimise korral oluliselt parandada ka ülejäänud keha ainevahetusprotsesse. Niinimetatud «tallatõuked» tõstavad tundideks tallalihase ainevahetust isegi istudes. Tallalihas (soleus – lad.) on jala tagumine lihas, mis kulgeb põlveõndlast kannani.

«Me pole kunagi arvanud, et sellel lihasel on seda tüüpi võimsus. Keegi pole kunagi uurinud, kuidas seda oma tervise parandamiseks kasutada,» ütles Hamilton. «Kui tallalihas on õigesti aktiveeritud, võib see tõsta kohalikku oksüdatiivset ainevahetust tundideks, mitte ainult minutiteks, ja teeb seda erinevat kütusesegu kasutades.»