Kas saunas või külma duši all käimine aitab kiiremini kaineks saada?

Kohvis sisalduval kofeiinil on ergutav toime, kuid reaalsuses tekitab see inimeses lihtsalt erksama enesetunde, mitte väiksema alkoholijoobe. Samaselt kohvile mõjub ka külma duši all käimine – alkoholi põletamise protsess toimub ennekõike maksas ning selle kiirust ei ole võimalik muuta. Alkoholi ja energiajoogi koos tarvitamine suurendab alkoholimürgituse tõenäosust. Samuti võib see põhjustada dehüdratsiooni, mis toob kaasa kõhulahtisuse, iivelduse või oksendamise, lihaskrambid, väsimuse ja peavalu.