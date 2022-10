NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Oktoobris jõudis Eestisse gripihooaeg

Ülekaal pole tervisele kindlasti mitte kasulik. Nüüd on selgunud, et see võib soodustada ka rinnavähi teket. Ida-Tallinna keskhaigla mammoloog-naistearst Gabor Szirko täpsustab, et rinnavähi teket soodustava liigse kehakaalu mõju ilmneb alles pärast 10. postmenopausi aastat.

Diatsetüüli, mis annab mikrolaineahjus prõksuvale popkornile võise maitse, seostati esimest korda lõhna- ja maitseainetega seotud kopsuhaigusega 2000. aastate alguses, kui rühm endisi popkornitehase töötajaid haigestus. Hiljuti on sarnast kopsuhaigust täheldatud kohviröstijate seas, kes hingavad sisse suures kontsentratsioonis diatsetüüli, mis on kohvi röstimisprotsessi loomulik kõrvalsaadus. Uuring hiirtega näitas, et kokkupuude diatsetüüliga lühikese aja jooksul ei põhjustanud palju kopsukahjustusi, kuid kui lisada veel gripp, siis surid enam kui pooled hiirtest.

Päevas 8600 sammu astumine hoiab uue uuringu kohaselt täiskasvanutel ära kehakaalu tõusu. Ülekaalulised täiskasvanud võivad rasvumise tõenäosust poole võrra vähendada, lisades veel 2400 sammu, mis teeb kokku 11 000 sammu päevas.