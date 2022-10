Dementsuse riski alandab üsna tavaline ravimeetod

"Meie uuring pakub parimaid olemasolevaid tõendeid, mis näitavad, et vererõhku langetav ravi mitme aasta jooksul vähendab dementsuse riski. Me ei näinud mingeid tõendeid kahju kohta," ütles dr Peters.

"Kuid mida me veel ei tea, on see, kas vererõhu täiendav alandamine inimestel, kellel see on juba hästi kontrollitud või varasem ravi alustamine vähendaks pikaajalist dementsuse riski," lisas ta.