Valutavad ja raksuvad liigesed võivad olla peatselt minevik

Teadlased ravisid hiiri alates kolme nädala vanusest nanoosakestega, mis õpetasid nende immuunsüsteemi GPI-d taluma. Ravi lükkas märkimisväärselt edasi artriidi tekkimist, mille nähud hakkavad tavaliselt ilma ravita ilmnema paar nädalat hiljem. Veelgi julgustavam on see, et kolmandikul ravitud hiirtest ei ilmnenud katse lõpuks 300 päeva hiljem ikka veel artriidi märke, mis moodustab suure osa hiire elueast.

«Selle varajase demonstratsiooni käigus suutsime ravida kolmandiku neist loomadest ja ma arvan, et meie nanoosakesed on võimalik kombineerida teiste immuunmodulaatoritega, et muuta need veelgi tõhusamaks,» ütles uuringu vanemautor James Paulson. «See on meie järgmine samm, nagu ka meie tehnoloogia demonstreerimine teiste autoimmuunhaiguste vastu, mis on põhjustatud soovimatust immuunvastustest eneseantigeenile.»