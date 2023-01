Ära usu neid terviskahjustavaid müüte!

Müüt: e-sigaret või huuletubakas on head alternatiivid sigarettidest loobumiseks.

Tõde: nikotiinil on kahjulik tervisemõju, olenemata millisel kujul seda tarvitatakse.

Nikotiin on tugevatoimeline närvimürk, mille toimel kujuneb narkootilistele ainetele omane sõltuvus. E-sigareti kasutajad võivad võrreldes sigareti suitsetajatega tarbida enese teadmata veelgi rohkem nikotiini, kuna e-sigaretist jätkub kauemaks kui tavalisest sigaretist. Kui ühes sigaretis on kuni 1 mg nikotiini, siis ühes milliliitris e-sigareti vedelikus on lausa kuni 20 mg nikotiini.

Suitsetamisega võrreldes on huuletubaka tarvitamisel risk nikotiinist sõltuvusse jääda 2–4 korda suurem. Kuna huuletubakas on limaskestaga otseses kontaktis, jääb nikotiin inimese organismi kauemaks ning selle tase on ühtlasem kui tavasigarette suitsetades. Samuti on tõenäoline, et kehasse jõuab sel viisil rohkem nikotiini. Mida nooremana alustada huuletubaka tarvitamist, seda kiiremini ja tugevamalt kujuneb välja nikotiinisõltuvus ning seda raskem on loobuda selle tarvitamisest. Seega asendades tavalised sigaretid e-sigarettide või huuletubakaga, vahetad lihtsalt ühe tervistkahjustava harjumuse teise vastu.

Müüt: tubaka- või nikotiinitoodete tarvitamine rahustab meelt ja pakub pingetele leevendust.

Tõde: nikotiin hoopis ergutab närvisüsteemi ja suurendab stressitaset.