Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakendusuuring tõestas toitumiskava positiivset mõju

Praeguseks on läbiviidud rakendusuuringust valminud kolm lõputööd. Esimene neist on füsioterpeudi õppekava lõputöö « Fitlap toitumiskava järgivate naiste luutihedus ja sellega seotud vereparameetrid », mille autoriteks on Kaisa Lohu, Ülle Parm ja Anna-Liisa Tamm. Töö eesmärk oli selgitada regulaarselt antud toitumiskava järgivate naiste luutihedus ja seda mõjutavad tegurid võrdluses kontrollgrupiga.

Luutihedus on kõige informatiivsem luu tervisenäitaja. Üks levinumaid luutihedusega seotud probleeme on luude hõrenemine ehk osteoporoos. See põhjustab luumurdusid, liikumisvõime vähenemist, alandab elukvaliteeti ja suurendab suremuse riski. Probleemiks on see, et sageli inimesed ei ole oma luude tervisliku seisundiga kursis ning osteoporoos avastatakse alles pärast mõnda luumurdu. Osteoporoosi ennetamiseks tuleb lapseeas tasakaalustatult toituda ja olla füüsiliselt aktiivne – see aitab saavutada võimalikult suurt luumassi. Ning ka täiskasvanuna tuleks luude hea tervise säilitamiseks samuti toituda tasakaalustatult, olla füüsiliselt aktiivne ning vältida suitsetamist ja liigset alkoholi tarbimist.