Süda koosneb miljarditest rakkudest, millest igaüks sisaldab tuhandeid väikseid struktuure nimega sarkomeerid, mis on olulised lihaste ehitusplokid. Igas sarkomeeris on sadu müosiini filamente, mis moodustavad südame lihaskoe struktuuri. Campbell ja tema meeskond uurisid neid struktuure mikroskoopilisel tasandil, et mõista nende keerukat paigutust.

Igas filamendis on Campelli sõnul ligikaudu 2000 molekuli, mis on paigutatud keerukasse struktuuri, mida teadlased on aastakümneid püüdnud mõista. Seni on arvatud, et müosiinid saab paigutada kuueliikmelistesse rühmadesse, mida nimetatakse «kroonideks».