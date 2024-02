See uudne meetod aitab võidelda paremini südameseiskumise vastu

Südameseiskus võib tabada ootamatult, mille korral võib kiire regaeerimine olla sageli elupäästev. Nüüd on meditsiinimaastikul astutud murranguline samm, võttes kasutusele uuenduslik meetod, mis võib tõsta patsientide ellujäämise võimalust. Kuidas see tehnika töötab ja millised on selle mõjud?