Naiste südametervis vajab suuremat tähelepanu

Kuigi paljud inimesed arvavad, et südamehaigused on rohkem seotud meestega, on tegelikult naiste seas esinevad südamehaigused number üks surma põhjuseks. Kuna südamehaigused mõjutavad naisi ja mehi erinevalt, on vaja teha veel palju tööd, et neid mõista ja ravida.