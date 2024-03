Loe, millist haigust võib ära hoida keto dieet

Ketogeeniline dieet on piisava valgusisalduse, äärmiselt piiratud süsivesikute sisalduse ja energiavajadust katva rasvasisaldusega dieet. See suunab keha põletama rasvu ja mitte süsivesikuid.

Uuest uurimusest selgunud avastus, mis väidab, et keto dieet suurendab oluliselt aju tervist toetavat molekuli taset, pakub lootust, et see võiks olla väärtuslik relv Alzheimeri vastu võitlemisel. Siiski on oluline mõista dieedi võimalikke riske ning selle tegelikku mõju ja potentsiaali.