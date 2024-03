Elektrišoki seadmete kasutamist psühhitaatriakliinikutes kavatsetakse keelustada

Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet on teinud ettepaneku keelustada elektrošoki seadmete kasutamine, mis on mõeldud ennastkahjustava või agressiivse käitumise raviks. Seda seetõttu, et need seadmed kujutavad endast olulisi riske, sealhulgas nii psühholoogilisi kui ka füüsilisi kahjustusi.