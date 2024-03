Eestlase leitud hea nina ⟩ Koerad suudavad haista seda rasket terviseseisundit

Nüüd on teadlased leidnud tõendeid selle kohta, et abikoerad võivad isegi nuusutada lähenevat PTSD (posttraumaatilise stressihäire) hoogu, õpetades kahte koera märkama inimeste hingamist, kellele on meenutatud traumasid.

«PTSD abikoerad on juba väljaõpetatud inimestele ärevushoogude ajal abi pakkumas,» ütles Laura Kiiroja Dalhousie ülikoolist, uuringu põhiautor, ajakirjas Frontiers in Allergy. «Siiani on koeri õpetatud reageerima käitumuslikele ja füüsilistele vihjetele. Meie uuring näitas, et vähemalt mõned koerad suudavad neid episoode tuvastada ka traumahäirega inimese väljahingatava õhu haistmise kaudu.»