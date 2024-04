8 nippi, kuidas kasvatada lapsi õnnelikuks

Lapse kasvatamisel on eesmärk tõenäoliselt lihtne: soov, et lastest saaksid õnnelikud ja terved noored inimesed, kes on lõppkokkuvõttes valmis iseseisvalt elus hakkama saama. Kuid tee selleni sisaldab sageli palju keerdkäike. Siin tulevad appi eksperdid, kes on kulutanud aastaid, et leida näpunäiteid, kuidas soovitud eesmärgini jõuda.