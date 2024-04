Arvate, et oskate hambaid pesta – lugege, mida teevad ka usinad hambapesijad valesti

Korralik hambapesu ei ole ainult suu tervise küsimus, vaid võib vähendada ka krooniliste haiguste riski. Hoolimata sellest, et enamik meist on harjutanud hambaid pesema juba varasest east alates, näitavad uuringud, et suur osa inimestest ei tee seda õigesti. Tavaliselt jääb just see osa suuõõnest korralikult puhastamata ning tegemist pole ei keelega ega hambavahedega!