AUSTRAALIA TEADLASED ⟩ Tegime kindlaks, et kassidega käibki kaasas skisofreenia

Austraalia teadlased, sealhulgas psühhiaater John McGrath Queenslandi vaimse tervise uurimiskeskusest (Queensland Centre for Mental Health Research ehk QCMHR), analüüsisid hiljuti 17-t uuringut, mis hõlmasid 44 aasta vältel kogutud andmeid ühtekokku 11-st riiigist, sealhulgas USA-st ja Suurbritanniast. Nende analüüs, mis on avaldatud eelmise aasta detsembris ajakirjas Schizophrenia Bulletin, viitab sellele, et kassiomanikud võivad kogeda kahekordset riski skisofreenia-laadsete häirete tekkeks.