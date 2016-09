Ohtlik trend: Eesti lapsed liiguvad liiga vähe

Postimees kirjutas hiljuti, et mainekas meditsiiiniajakirjas British Journal of Sports Medicine avaldatud USA teadlaste uuringu põhjal on Eesti noorte füüsiline vorm üks parimaid terves maailmas. Uuringu autorid võrdlesid, missugused tulemusi said 50 riigist pärit 9- kuni 17-aastased lapsed süstikjooksu nimelises kehalises katses, mille järgi hinnatakse sageli inimeste füüsilist seisundit. Testi tegijad peavad signaali peale üha kiiremini jooksma 20-meetriseid vahemikke. Test loetakse lõppenuks siis, kui tempo selle tegijale liiga kiireks läheb ja ta signaalist maha jääb.

Eesti lapsed jäid uuringus Tansaania ja Islandi järel kolmandale kohale, järgnesid Norra, Jaapan, Taani, Tšehhi ja Soome. USA lapsed olid viimaste seas, jagades 47–50 kohta Läti, Peruu ja Mehhikoga. Põhja-Dakota ülikooli ja Ida-Ontario lastehaigla uuringusse kaasati kokku 1 142 026 lapse andmed.

Uuringu ühe autori, Põhja-Dakota ülikooli teadlase Grant Tomkinsoni sõnul, et laste kehalise võimekuse test annab küll hea ülevaate elanikkonna üldisest tervislikust seisundist, kuid ei pruugi anda täielikku pilti laste tervise kohta. Ta möönis, et teadlastel ei olnud näiteks andmeid, mis oleksid andnud hea ülevaate eri riikide laste toitumise ja ülekaalu kohta. Samuti mõjutavad laste tervist ka kliima ja sotsiaalne kuuluvus, kusjuures riigisisene majanduslik ebavõrdsus võib samuti tulemust mõjutada.

Tomksinsoni sõnul on ameeriklastel palju õppida just Põhja-Euroopa riikidelt, eriti Skandinaaviamaadelt, kus tema sõnul on väga heal tasemel kehalise tegevuse taristu, riiklikud strateegiad ja tervisesse tehtavad investeeringud. Põhjamaade laste parematele sportlikele tulemustele aitab Tomkinsoni hinnangul kaasa ka nende ameeriklastest väiksem kehakaal.

Uuringu autorid möönavad siiski, et andmete kogumise aeg võib uuringu tulemusi oluliselt mõjutada. Riigid, kus uuring on läbi viidud varem, võivad edetabelis kunstlikult ette poole asetuda, samas kui hilisemate uuringutega riigid jäävad tahapoole. Arvestada tuleb ka, et valimi suurus ja testimismetoodika erinesid riigiti.

Tegelikult on olukord kehvemaks muutunud

«Kahjuks ei saa me antud teadusuuringu põhjal tegelikult teha laialiulatuvaid ja tänasesse päeva sobivaid rõõmsaid järeldusi Eesti laste füüsilise vormi kohta,» rääkis haridus- ja teadusministri nõunik Mihkel Lees. Tema sõnul on uuringu suurim probleem see, et mõned uuringus kasutatud andmed pärinevad 90. aastate algusest, samas kui osa andmeid on hilisemad. «Eesti andmed pärinevad suuresti 90. aastate algusest, mil arvutidki olid haruldased, rääkimata nutiseadmetest, mis sageli võtavad laste aega liikumise arvelt. Selleks, et saada Eesti laste kehalisest aktiivsusest selgemat pilti, tasuks vaadata hilisemaid Eestis läbi viidud uuringuid,» selgitas Lees.

Leesi hinnangul on Eesti laste seas tervise ja normaalse arengu seisukohalt suureks probleemiks ebapiisav kehaline aktiivsus, mis on seotud ka üha rohkemaid lapsi kimbutav ülekaal. Viimase kümne aastaga on ülekaaluliste laste protsent on pea kahekordistunud. «Maailma terviseorganisatsiooni hinnangul peaksid lapsed iga päev aktiivsemalt liikuma vähemalt ühe tunni, kuid viimaste teadusuuringute kohaselt liigub nii palju alla 20 protsendi Eesti lastest,» selgitas ta. Sellele tulemusele jõudsid 2015. aastal läbi viidud Eesti koolilaste tervisekäitumise uuringus Katrin Aasvee ja Jaana Rahno.

Viimase kümne aastaga on ülekaaluliste laste arv Eestis kahekordistunud. / Eesti Haigekassa

Vaid 16,4 protsenti Eesti 11–15-aastatest kooliõpilastest vastas liikumisuuringu küsitlusele, et nad tegelevad seitsmel päeval nädalas vähemalt tund aega päevas vähemalt mõõdukat kehalist aktiivsust nõudva liikumisharrastusega. Kehaliselt aktiivseid poisse oli mõnevõrra rohkem. Igal koolipäeval liikus 7–13-aastastest lastest piisavalt 18,3 protsenti. Kehalise aktiivsuse objektiivseks mõõtmiseks liikumismonitore kasutanud Eesti teadlased Kenn Konstabel ja Toomas Veidebaum jõudsid aga koos kolleegidele tulemusele, et soovitusliku liikumisaktiivsuse tasemeni jõudis 2–11-aastastest tüdrukutest 13 protsenti ja poistest 26,8 protsenti.

«90. aastatel näitasid erinevad Eestis läbiviidud laste liikumisaktiivsuse uuringud, et umbes pooled lapsed täitsid nendel aastatel soovitusliku liikumisnormi, mis on tund aega mõõdukat-tugevat aktiivsust päevas. Sellest on tänaseks alles jäänud 20 protsenti,» rääkis Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna spordibioloogia ja füsioteraapia instituudi juhataja teadur Jarek Mäestu. «Mida aktiivsem on laps või täiskasvanu, seda parem on ka tema füüsiline vorm. Eeldada, et laste ja noorte kehaline võimekus on samal tasemel juhul kui liigutakse 2,5 korda rohkem on ilmselt liiast, eriti kui ülekaaluliste laste hulk on ühiskonnas oluliselt tõusnud.»

«Tegemist on suure probleemiga, mille lahendamine nõuab sekkumist nii näiteks perekondade kui ka koolide tasandilt,» lisas Lees. Just seetõttu on tema sõnul ministeeriumide ja teadlaste koostöös ellu kutsunud algatus «Liikuma kutsuvad koolid», mille eesmärgiks on leida Eesti eri tüüpi koolidele sobilikke liikumisaktiivsuse suurendamise ja istumisaja vähendamise võimalusi. Pilootkoolideks on võetud kümme uuendusteks valmis erineva suuruse ja paiknemisega kooli üle Eesti.