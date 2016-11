Rasvarohke toit võib kahjustada lapse aju

Uuringu ajal söödeti noortele ja täiskasvanud hiirtele toitu, milles leidus rohkelt küllastunud rasvhappeid, kirjutab The Local. Neid leidub näiteks kiirtoidus, vorstides ja võis.

Pärast nelja nädalat rasvarohke toidu söömist panid uurijad tähele, et noorte hiirte kognitiivsed funktsioonid läksid halvemaks. Täiskasvanud hiirte puhul seda aga ei täheldatud.

Hiiri ja inimesi saab selles kontekstis võrrelda, sest mõlema aju prefrontaalkorteksil on sarnased funktsioonid ning see ei arene täielikult välja kummalgi enne täiskasvanuks saamist. Tegemist on aju piirkonnaga, mis kontrollib õppimist, mälu ja iseloomu.

Prefrontaalkorteksit mõjutavad aga arenemise ajal negatiivsed keskkonnategurid, näiteks stress, infektsioonid või traumad. Selle uurimuse järgi ka tasakaalust välja toitumine.

Aju kahjustumine võib viia kognitiivsete häirete või isikuomaduste muutumiseni. Näiteks võivad lapsed või noorukid muutuda agressiivseks, neil võivad tekkida õpiraskused.

Uurijad lisasid, et hiirtele antud rasvarohke toidu kogus oli suurem kui tavainimene üldiselt päevas sööb. Uurija sõnul söövad vaid üksikud lapsed ja täiskasvanud rasvarohkeid toite nii suurtes kogustes.