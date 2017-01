19 näiliselt tervislikku harjumust, millest võiksid loobuda

10. Hinge kinnihoidmine pärast ruumis toimunud köhatust

Kui keegi aevastab või köhib suud katmata, siis sööstavad bakterid ruumi kiirusega 80–520 kilomeetrit tunnis. Kui oled läheduses, siis ei aita hinge kinnihoidmine selle vastu, et nad maanduvad su suul, ninal või silmadel. Ainus asi, millest see tegevus võib päästa, on mõne otse nina või suu juures õhus hõljuva bakteri sissehinagmine.

11. C-vitamiiniga liialdamine haiguste eemalepeletamiseks

Kui väikesest C-vitamiini kogusest võib tõesti kehale abi olla, siis C-vitamiiniga liialdamine võib haigeks teha. Täiskasvanutel ei soovitata seda tarbida üle 2000 milligrammi päevas. Suurem kogus võib põhjustada kõhulahtisust, iiveldust, oksendamist, valu südames, peavalu ja teisi kõrvalmõjusid.

12. Kõrvaküünlad

Kuigi osa inimesi usub, et kõvaküünlad aitavad vana kõrvavaiku eemaldada ja mõnesid nakkushaigusi ravida, ei ole see tegelikult nii. Kõrvaküünalde kasutamine võib hoopis tähendada, et kõrvavaik surutakse sügavamale kõrva sisse. Pealegi kaasneb selle tegevusega oht põletada nägu, juukseid, pead ja kõrvu.

13. Multivitamiinid

Kuigi paljud inimesed võtavad multivitamiine on tegelikult selleks vajadus vaid üksikutel. Vitamiinid on küll kehale väga olulised, kuid tavaliselt saame neid tervislikust toidust rohkemgi, kui vaja.

14. Glutamaadi vältimine

Kuigi paljud inimesed seostavad toidule lisatavat maitsetugevdajat glutamaati kaela kanguse ja ootamatu väsimusega, näitavad uuringud, et tegelikult on see aine mõistlikes kogustes tarbimisel enamikele inimestele ohutu. Seega tuleks «Hiina restorani sündroomi» vältimiseks glutamaadiga küll piiri pidada, kuid seda täielikult vältida ei ole enamikul inimestel põhjust.

15. Sõrmede ragistamisest loobumine

Kui veel hiljuti arvati, et sõrmede ragistamine on liigestele kahjulik, siis mitmed uued uuringud näitava, et kui sõrmi on võimalik ragistada, siis on nende liigesed terved.

16. Detox dieet

Kuigi sageli mõeldakse keha mürkidest vabastamiseks välja erinevaid dieete, ei ole neid tavaliselt tarvis. Maks ja neerud puhastavad organismi piisavalt loomulikul teel, ühegi dieedi abita.

17. Lamamisratta kasutamine tavalise jalgratta asemel

Kuigi rattaga sõitmine mõnusalt lamades, jalad ette poole sirutatult, võib tunduda hea mõttena, ei ole selline seade tervisele tavalisest jalgrattast kuidagi kasulikum juhul, kui inimesel ei ole vigastusi, mis takistavad teda tavalise rattaga sõitmast.

18. Mikrolaineahju vältimine

Kuigi vahel väidetakse, et mikrolaineahjus soojendamine viib toidust ära kõik kasulikud ained, on asi tegelikult vastupidine. Kuna mikrolaineahjus soojeneb toit kiiresti, siis osa toitaineid ja vitamiine jääb sinna alles suuremas koguses kui tavalises ahjus kuumutamisel.

19. Hambaniidi kasutamine

Kuigi hambaarstid on hambaniidi kasutamist soovitanud juba väga pikka aega, ei ole tegelikult ühtegi tõendit selle koha, et hambaniidist ka tegelikult abi oleks. Seega on kuni vastupidist tõestavate uuringute ilmumiseni põhjust arvata, et ka see harjumus on paljude inimeste jaoks üleliigne.