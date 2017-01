Põhjanaabrid on kaaluga kimpus

Iga kolmas naissoost vastaja tõdes, et peab aastas mitu korda dieeti, kirjutab Yle.

Hiljutisest Yle küsitlusest selgus, et vaid 20 protsenti meestest ja 16 protsenti naistest on oma kaaluga rahul. Naised tahtsid üldiselt kaotada paar kilogrammi ning mehed oleksid rõõmsad viie kuni kümne kilogrammi kaotamise üle. Seitse protsenti meessoost vastajatest sooviks aga hoopis kaalus juurde võtta.

Toitumisspetsialisti Patrik Borgi küsitluse tulemused ei üllatanud. Samas peab ta neid väga kahetsusväärseteks. Spetsialisti sõnul muudab tänapäeva keskkond kaalulangetamise väga keeruliseks. Samal ajal tekib kõigil tunne, et nad peaksid olema paremas vormis. See võib tekitada rahulolematust.

Selle taga on lisaks ka tervislikud põhjused: kaks kolmandikku Soome meestest ja ligi pooled Soome naistest on ülekaalus. 20 protsenti populatsioonist on rasvunud.

Soome rahvusliku tervise ja heaolu instituudi hinnangul on Soome meeste keskmine kaal tõusnud alates 1970ndast aastast ning naistel alates 1980ndatest. Need tendentsid on samas viimasel kümnendil aeglustunud või isegi stabiliseerunud. Toitumisspetsialist Borgi rõhutas, et inimesed mõtlesid järele, milliseid otsuseid nad langetavad. Nii mõndki inimesed võiksid muuta oma elustiili ja nende kaal langeks. Dieedid ei ole lahendus, lisas ta.

Kuigi oma kehakaaluga pole rahul nii suur osa meestest kui ka naistest, kipuvad dieete pidama siiski pigem naised. 35 protsenti naissoost vastajatest pole kunagi dieeti pidanud, meestest pole seda teinud koguni pooled.

Kõige problemaatilisemaks peetakse aga uuringutulemuste puhul seda, et iga kolmas naissoost vastaja tõdes, et alustab aasta jooksul mitu korda erinevate dieetidega. Toitumisnõustaja hinnangul näitab see selgelt, kuidas dieedid tegelikult ei toimi. Borgi sõnul kipuvad inimesed sageli seadma endale dieedist lähtuvaid eesmärke, kuid püsiv kaalulangetamine pole nagu malemäng, muutuseid tuleb sisse viia mõistlikult ja kannatlikult ning tuleb mõista, et see võtab oma aja.

Küsitluse sai vastata 2016. aasta novembris. Selles osales 1059 inimest vanuses 15 kuni 79 eluaastat.