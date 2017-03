Jooga võib aidata raske haiguse vastu

Ajakirjas Journal of Alternative and Complementary Medicine avaldatud Bostoni Ülikooli teadlaste uuringust selgub, et igal nädalal joogaharjutuste tegemisest võib olla abi raskete depressioonijuhtude ravimisel, kirjutab Health 24. Jooga rahustavatest harjutustest võib teadlaste hinnangul olla kasu nii alternatiivse kui ka täiendava ravina.

Sellele tulemusele jõudsid teadlased pärast 30 depressiooni põdeva vabatahtliku terviseandmete analüüsimisel. Uuringus osalejad jaotati juhusliku valiku alusel kahte rühma. Esimesse rühma kuuluvad inimesed võtsid igal nädalal osa kolmest 90-minutilisest joogatunnist ja tegid harjutusi ka kodus. Teise rühma kuulunud katsealused tegelesid joogaga pisut vähem. Lisaks kodus harjutamisele osalesid nad igal nädalal kaks korda 90-minutilises joogatunnis. Kõik uurimisalused praktiseerisid Iyengari joogat, mis keskendub täpsetele poosidele ja hingamise kontrollimisele.

Teadlased avastasid, et mõlemasse rühma kuulunud katsealustel vähenesid depressiooni sümptomid märgatavalt. Uuringus osalejatel, kes käisid joogatunnis kolm korda nädalas, oli küll vähem depressiooni sümptomeid, kui neil, kes tegid nädalas kaks trenni, kuid ka vähene jooga harrastamine aitas meeleolu parandamisele tublisti kaasa.

Uuringu juhtivautori, Bostoni Ülikooli psühhiaatria ja neuroloogia professori Chris Streeteri sõnul mõjutab jooga kehas teistsuguseid neurokeemilisi mehhanisme kui meeleolu muutvad ravimid. Seetõttu võib jooga Streeteri sõnul pakkuda võimalust ravida depressiooni uuel viisil, millel ei ole ühtegi kahjulikku kõrvalmõju. Palju abi võiks joogast teadlaste arvates olla ka inimestel, kellel ei õnnestu ravimite abil depressioonist vabaneda. Neid inimesi on Steereri hinnangul palju – 40 protsenti kõigist depressiooni põdevatest inimestest ei saa ravimitest tema sõnul piisavalt abi.

Ka New Yorgis asuva Lenox Hilli haigla psühhiaatri dr Alan Manevitzi sõnul võib joogast abi olla miljonitele depressiooni all kannatavatele inimestele. Tema sõnul toimib jooga sarnaselt teiste harjutustega, mis aktiveerivad ajus heaolutunnet tekitavad kemikaalid. Tohtri hinnangul võib jooga aidata ka meditatsiooni abil meelerahu leida ja vähendada selliste immuunsüsteemi kuuluvate kemikaalide hulka, mis võivad depressiooni hullemaks muuta. Manevitz lisas, et ka teadlikult tehtud liigutused mõjuvad kesknärvisüsteemile väga hästi.

Depressioon on haigus, mis mõjutab meeleolu, keha, mõtteid ja tundeid. Sellel haigusel on väga palju erinevaid liike ja alaliike. Kuigi depressiooni täpset põhjust ei ole kellelgi veel välja selgitada õnnestunud, on teada, et selle väljakujunemisel mängivad rolli paljud erinevad bioloogilised, geneetilised ja psühholoogilised tegurid.