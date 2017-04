Kohtla-Järvel toetatakse jooksuga haigete lastega peresid

Jooksust võivad võtta osa kõik soovijad ja sellele registreerumine toimub kohapeal, teatas Eastman Specialties. Vastavalt vanusele on võimalus startida nii 250 m (0–6 aastat), 1 km (7–10 aastat) ja 5 km (üle 11-aastased jooksjad) pikkusele distantsile. Jooks on kõikide osalejate jaoks tasuta ja ilma ajavõtuta. Samuti on osalema oodatud ka kepi- ja tervisekõndijad.

Jooksu korraldav ettevõte Eastman Specialties annetab iga jooksul osaleja eest viis eurot perede heaks, kus kasvavad pidevat ravi vajavad lapsed. Möödunud aasta Eastman Charity Run’ist võttis osa üle 500 tervisesportlase, keda toetas paarisajapealine pealtvaatajaskond. Annetatud raha eest said pered hankida ratastooli, ortopeedilised jalanõud, massaažiteenust, toidulisandeid ning raske liikumispuudega tüdrukule teleri.

«Mul on äärmiselt hea meel, et Kohtla-Järve on saanud heategevusliku jooksu näol endale uue traditsiooni,» rääkis Kohtla-Järve kultuuri- ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu. «Eelkõige tuleb selle puhul tänada kõiki möödunud aastal osalenuid, kelle toel saime pakkuda tuge puudega lapsi kasvatavatele peredele.»

Ettevõtte Eastman Specialties direktori Hannes Reinula sõnul on Eastman võtnud heategevusjooksu oma iga-aastaseks eesmärgiks, sest möödunud aastal andsid positiivset tagasisidet nii osalejad kui ka kohalik kogukond.

Eastman on ülemaailmne keemiaettevõte, mis toodab inimeste igapäevaelus laialt kasutatavaid aineid. Eastman teenindab kliente umbes sajas riigis ja selle 2016. aasta käive oli orienteeruvalt üheksa miljardit USA dollarit.