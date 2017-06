11 populaarset toitumissoovitust, mida võiks pigem vältida

Tervislikult toitumine ei pruugi alati lihtne olla ning pole üllatav, et mõnikord proovitakse kiireid lahendusi saavutada erinevate dieetidega. Mõned neist salakavalatest toitumisnippidest võivad kasu asemel hoopis tervist kahjustada, kirjutab Business Insider.

1. Müüt: Dieeti ei tohi kunagi rikkuda

Tegelikkus: Täiesti normaalne on oma tervislikult toitumiskavalt aeg-ajalt kõrvale kalduda. Dietoloog Nichola Whitehead, kelle praksis asub Suurbritannias, ütleb, et on lubatud vahetevahel üle süüa, kuid peab jälgima, et liigne söömine ei muutuks harjumuseks. Igapäevane ja pikaajaline ülearune pugimine on see, mis põhjustab kaalutõusu. Whitehead lisab, et kui inimene on oma põhimenüüs vahetanud rasvase liha ja töödeldud süsivesikud põhiliselt köögiviljade ja kergete valkudega, on ta juba lõviosa tööst tervisliku toitumise heaks ära teinud.

2. Müüt: Puhastuskuurid ja paastud on parim hüppelaud dieedi alustamiseks

Tegelikkus: Keegi ei vaja puhastuskuuri. Kui sa ei ole just mürgitatud, on sul sisseehitatud ülitõhus puhastussüsteem, mis filtreerib toidust välja enamiku kahjulikke aineid. See koosneb kahest mürkaineid väljutavast organist: maksast ja neerudest. Neerud filtreerivad verd ja eemaldavad meie dieedist mistahes sodi ning maks töötleb ravimeid ja teeb kahjutuks iga kemikaali, mis alla neelame. Kasulik oleks hoopis nende organite tervise eest hoolitseda. Mahlapaast? Tänan ei.

3. Müüt: Toidulisandid on hea meetod kaalulangetamiseks

Tegelikkus: Aastakümnete vältel pole teadlased leidnud märkimisväärseid tõendeid, et toidulisandite võtmisest oleks silmatorkav kasu. Vastupidiselt, mõned neist võivad tekitada tõelist kahju.

Harvardi meditsiinikooli professori S. Bryn Austini sõnul on kõige ebatervislikumad toidulisandid need, mida seostatakse kaalu alandamise, lihaste suurendamise või seksuaalse võimekuse tõstmisega. Need on kõige ohjeldamatult kasutusel olevad toidulisandid ja paljude probleemide allikad.

4. Müüt: Dieet, mis mõjub ühele, töötab sama hästi ka teiste peal

Tegelikkus: Pole olemas kahte ühesugust keha ja seega ei eksisteeri ka ühte ja ainukest dieeti. Inimesele sobivat toitumiskava mõjutab kõik, alates pärilikkusest, kuni maitseelistuste ja isegi päevakavani. Enda jaoks töötava söömisplaani tegemise juures on kõige olulisem leida režiim, millele saad kindlaks jääda, leidis uuring. See tähendab, et igaüks peaks proovima erinevaid lahendusi, kuni eristub üks, mis on nii meeltmööda, et sellel on võimalik ka jätkuvalt püsida.

5. Müüt: Munavalged on tervislikumad kui terve muna

Tegelikkus: Inimesed kipuvad munakollaseid nende kõrge kolesteroolisisalduse tõttu vältima, kuid hiljutine uuring näitab, et toidus sisalduval kolesteroolil ei ole veres olevale kolesteroolitasemele suurt mõju. Paljud varasemad kolesteroolitarbimise uuringud viidi läbi jäneste peal, kes ei söö loomset toitu.

6. Müüt: Glüteeni vätimine on hea viis, kuidas hoida oma seedesüsteemi tervena

Tegelikkus: Kui sa ei ole just umbes ühe protsendi inimeste seas, kellel on glüteenitalumatus, ei ole glüteeni tarbimisel sulle mingisugust negatiivset mõju

Uuringud näitavad, et enamik inimesi vaevlevad aeg-ajalt kerge puhituse ja gaaside käes, olenemata sellest, kas nad söövad nisu või mitte.