Toit, mis võib aidata unenägusid paremini meelde jätta

Kui sul on unenägude mäletamisega probleeme, söö enne magamaminekut kala, kartuleid ja banaane. Uus uuring leidis, et B6 vitamiin aitab inimestel unenägusid paremini meelde jätta, vahendab Newshub.

Uuringu juhataja Denholm Aspy ütles, et keskmine inimene veedab oma elust keskmiselt kuus aastat und nähes. «Kui suudame näha kirkaid unenägusid, mida saame kontrollida, saame oma uneaega palju paremini kasutada,» sõnas ta. Uni, kus inimene saab aru, et ta näeb und, on tema sõnul tervisele mitmel moel kasulik. Näiteks on teadliku unenägemise abil võimlalik luupainajatest üle saada, ravida foobiaid, arendada loovust ja probleemilahendamise oskust, arendada motoorseid oskusi ning isegi traumast taastuda.