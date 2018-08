Kuidas hävitab krooniline unepuudus su tervist

Juba ühel unetul ööl on negatiivsed tagajärjed kudesid mõjutavale geeniekspressioonile ja organismi ainevahetusele, avastasid Uppsala Ülikooli teadlased. Health Europa vahendab, et eelnevalt on leidnud kinnitust, et unepuudus mõjustab keha funktsioone, aga seni on jäänud selgusetuks, kas unevaegus võib olla põhjuseks molekulaarsetele muutustele rakutasandil.