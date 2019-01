Kanepi kasutamine muudab teismeliste ajusid

Teadlased soovisid uuringut läbi viies teada, mida võib kaasa tuua narkootiliste ainetega katsetamine. Tulemused näitavad, et kanepi põhjustatav kahju on inimeste puhul erinev, aga mõnel juhul ulatuslik juba põgusal kokkupuutel. Uurijad on veendunud, et kanepit soosival ajal elavad teismelised peaksid ohust teadma, kuna teadupärast areneb aju 25nda eluaastani.