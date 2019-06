Harjumused, mis võivad kehakaalu tõsta

Tervislikult toitudes hoiad kontrolli all oma kehakaalu, aga mis on need harjumused, mis meie kehakaalu suurendavad?

Kehv ettevalmistus

Alati tuleks oma köögikappides hoida puu- ja köögivilju, teravilju jne, et süüa tegema hakates valmistaksid seda ikka tervislikust toorainest. Oluline on valmistada toit ise, nii tead ka mida sinna sisse paned. Kõige parem oleks valmistada toidukorrad ette, et saaksid lõunad ka tööle kaasa võtta, nii hoiad end kiusatuse eest osta midagi ebatervislikku. Näiteks kui maiustused on sinu nõrkus, on hea kui kodus leidub puuvilju, nii tarbid vähem kaloreid.

Joo vett

Piisavalt vett juues hoiad oma keha noorena ja ka seedesüsteemi korras. Vee joomine aitab ka siis, kui oled mures oma kehakaalu pärast. Piisavalt vett juues väheneb ka söögiisu.

Tarbi valku

Valgud aitavad hoida meie keha küllastunud. Oluline on siinkohal mainida, et tarbida tuleks lahjemaid valke nagu muna, juust, pähklid, jogurt ja linnuliha.

Maga piisavalt

Õiget kehakaalu aitab hoida ka piisav magamine. Vähene magamine ja unehäired panevad tööle ka meie näljahormoonid nagu leptiin ja ghrelin, seetõttu tekib meil ka rahulolematus ja suureneb söögiisu, mis meid öösel külmkapi kallale ajab.

Hommikusöögi vahelejätmine

Hommikusöögi söömine on äärmiselt oluline, kui soovid kehakaalu hoida ja säilitada. Hommikusöök paneb koheselt ainevahetuse käima ja paneb ka keha kaloreid põletama. Hommkul süües ei ole sul ohtu hiljem lõunasöögiga liialdada.

Käid liiga tihti väljas söömas