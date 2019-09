Alandavad veresuhkrut ja isusid: 5 põhjust, miks iga päev kaerahelbeid süüa

Kaerahelbed on tuntud oma kasuliku mõju poolest nahale, sest sisaldavad hulganisti kiudaineid ja vitamiine. Need on samuti efektiivsed põletikuliste nahahaiguste, nagu ekseemi või ärrituse leevendamisel. Kaer sisaldab tsinki, mis aitab mürkidest vabaneda ja noorendab nahka. Uuendades naharakke, aitab mangaan põletikku alandada ja haavu ravida. Samuti sisaldab kaer rauda, mis on verevarustusele kasulik ning parandab hemoglobiini taset.