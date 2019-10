See lihtne elustiili muudatus vähendab depressiooni sümptomeid

Teadusuuringutest on selgunud, et toit ei mõjuta ainult kehakaalu, vaid ka inimeste meeleolu, emotsioone ja depressiooni ning ärevuse riski ja sümptomeid. Aju kasutab samuti toidust saadud energiat, mis tähendab, et toidu kvaliteet mõjutab seda, kui hästi kognitiivsed funktsioonid toimivad. Toitumine mõjutab inimese hormonaaltasakaalu, veresuhkrut, vererõhku ja teisi bioloogilisi protsesse, mis mõjutavad vaimset tervist ja meeleolu.

Suur protsent inimesi arvab, et tuju tõstmiseks sobivad hästi šokolaad, koogid ja jäätis, kuid tegelikult on mõju vastupidine. Palju suhkrut sisaldavad toiduained tekitavad järsu veresuhkru kõikumise, mis võib muuta inimese kergesti ärrituvaks. Samuti suurendavad töödeldud süsivesikud ja suhkur organismis põletiku taset, mis suurendab depressiooni riski.

Teadlased on kindlaks teinud, et vaimsele tervisele on parimad töötlemata ja värsked toiduained – eelistada tasuks puu- ja juurvilju, häid valke ja rasvu kalast, pähklitest ja kaunviljadest. Austraalia teadlaste korraldatud uuringu käigus analüüsiti 16 rahvusvahelise uuringu andmeid, et välja selgitada, kuidas mõjutab toit depressiooni. Selleks vaadeldi üle 46 000 inimese andmeid ning leiti, et neil, kes katsete käigus rasva, suhkru ja töödeldud liha kogust vähendasid, esines oluliselt vähem depressiooni ja ärevust. Tervislik toitumine vähendas nii depressiooni riski kui ka sümptomeid nagu lootusetuse tunne, unehäired, sotsiaalne isolatsioon. Sellest tulenevalt soovitavad teadlased vaimse tervise huvides vaadata üle toitumine ning teha kindlaks, et keha saab regulaarselt piisavas koguses vitamiine ja mineraale.