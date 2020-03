ETANOOLIST EI PIISA ⟩ Kontrollimata desovahendid loovad petliku turvalisuse

Kontrollimata ja registreerimata desinfitseerimisvahendite puhul ei ole sageli teada nende täpne koostis. Samuti ei ole teada, kas nende toime vastab pakendil lubatule, sest lisaks alkoholile muudavad desinfitseerimisvahendi tõhusaks ka mitmed teised komponendid, mis aeglustavad toote aurustumist pinnalt või parandavad pinna märgumist. Sellega saavutatakse viiruse vastaseks toimeks vajalik üheminutiline kontaktaeg. Etanool üksi ei pruugi bakterit või viirust tappa, sest see aurustub liiga kiiresti. Etanooli kasutamine desinfitseerimisvahendina võib vähendada haigustekitaja aktiivsust, kuid selle tulemusel võib tekkida ka etanooli suhtes resistentne haigustekitaja.

Desinfitseerimisvahendid on biotsiidid ning vastavalt Eestis kehtivatele seadustele on registreerimata või ilma loata biotsiidide kasutamine ja turustamine keelatud ning karistatav. Registreeritud biotsiidi pakendil on toodud registreerimistunnistuse või loa number ning omaniku nimi.