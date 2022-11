Hommikusöögi vahele jätmine võib päädida probleemidega

«Meie tulemused näitavad, et oluline pole mitte ainult hommikusööki süüa, vaid oluline on ka koht, kus noored hommikusööki söövad ja mida nad söövad,» ütles uuringu peamine autor dr José Francisco López-Gil Hispaanias asuvast Castilla-La Mancha ülikoolist Medical Xpressis. «Hommikusöögi vahelejätmine või hommikusöögi söömine kodust eemal on seotud laste ja noorukite psühhosotsiaalsete käitumisprobleemide suurenenud tõenäosusega. Samamoodi on teatud toitude/jookide tarbimine seotud suurema (nt töödeldud liha) või madalama (nt piimatooted, teraviljad) psühhosotsiaalsete käitumisprobleemide tõenäosusega.»

Kõige olulisemate tulemuste hulgas leiti, et hommikusöögi söömine kodust eemal oli peaaegu sama kahjulik kui toidukorra täielik vahelejätmine. Autorid väidavad, et see võib olla tingitud sellest, et kodust eemal söödud toidud on sageli vähem toitvad kui kodus valmistatud toidud.