NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Sügisel on aeg tugevdada tervist

Liikumisel on aju tööle kohene ja pikaajaline mõju. See aitab ennetada ja võib leevendada vaimse tervise probleeme. Seos liikumise ja depressiooni on vahel ilmselt kahesuunaline – vähene liikumine suurendab depressiooniriski, väljakujunenud depressioon omakorda pärsib ka inimese liikumisaktiivsust.

TASUB TEADA!

Kristiines jätkuvad välitreeningud oktoobri alguseni

Kristiine linnaosas jätkuvad kolmapäeviti algusega kell 12 maalilises Löwenruh’ pargis eakatele korraldatavad välitreeningud oktoobri alguseni. Selle hooaja viimane treening toimub 5. oktoobril.

EL soovitab omikroni vaktsiiniga esmalt vaktsineerida vanureid

Euroopa Liidu tervishoiuametnikud soovitasid, et vanemad inimesed ja kõrge riskiga patsiendid peaksid saama esimeste seas uusi Covid-19 vaktsiine, mis on mõeldud koroonaviiruse omikrontüve vastu. Samuti peaksid eelistatud olema rasedad ja hooldekodude töötajad ning tervishoiutöötajad.

Suitsiidi tõttu suri eelmisel aastal kolm korda rohkem inimesi kui liiklusõnnetustes

Eelmisel aastal suri suitsiidi tõttu 186 inimest, neist 149 olid mehed. Juhtimaks tähelepanu suitsiidide suurele arvule, avab Peaasi.ee homme, suitsiidiennetuspäeval kell 11 Tallinna linnahalli esisel väljakul 186 tühjast toolist vabaõhu installatsiooni «Olen olemas».

Suitsiidiennetuspäeval on avatud vaimse tervise kohvikud Tallinnas Rävala Reval Cafes (kell 9-17) ja Tartus Werneri kohvikus (kell 8-22). Vabatahtlikud on kohvikutes eraldi märgistatud lauas, valge T-särgiga, millel on kiri «Olen olemas», et pakkuda end toetavaks kuulajaks või anda oma vaikiva kohaloluga märku, et meie ümber on alati inimesi, kes on valmis olemas olema.