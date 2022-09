NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ On sobiv aeg vaktsineerida nii koroona kui ka gripi vastu

Ühendkuningriigi Francis Cricki instituudi teadur esitles uurimistööd, mida pole veel eelretsenseeritavas ajakirjas avaldatud, et on tuvastatud mehhanism, mille kaudu õhusaaste põhjustab mittesuitsetajatel kopsuvähki.

Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor Kristjan Port tõi näiteks, et kui inimene suudab söömata olla vähemalt kuu aega, siis magamatuse kätte surrakse 8–9 päevaga. See näitab, et uni on eluliselt isegi söömisest tähtsam. «Täiskasvanud inimesel on vajalik öösel seitse-kaheksa tundi und võimalikult regulaarse graafiku alusel,» rõhutas Port.