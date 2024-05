VAATA OTSE Konverentsil arutatakse, kuidas muuta tervishoid patsiendikeskseks

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Maarja Krais-Leoski sõnul on enesestmõistetav, et patsienti tunnustatakse ja kaasatakse ka päriselt võrdse partnerina kõikides patsienti puudutavates küsimustes. «Patsiendi vaatest on väga olulised kriteeriumid igapäevane hakkamasaamine, elukvaliteet ja see, kas raviprotsess aitab neil elukvaliteeti parandada. Patsiendi elukvaliteedi hindamisel on vaja arvestada lisaks meditsiinilistele näitajatele ka muid tegureid, mida oskavad nimetada ja nende olulisust määrata just patsiendid ise,» lisas Krais-Leosk.

«Eesti tervishoiu rahastamismudel on ilma suurte muutusteta toiminud rohkem kui kaks kümnendit. Hoolimata sellest oleme üsna hästi vastu pidanud muudatustele ja kriisidele, näiteks Covid-19 kriis, majanduskriisid. Analüüsid näitavad, et rahastamismudel vajab muudatusi, et tervishoiusüsteem vastaks nii ootustele kui vajadustele,» rääkis Ravimitootjate liidu juhataja Riho Tapfer. Tapfer lisas, et meditsiin ja ravivõimalused on oluliselt ja kiirelt arenenud ning see võimaldab inimestel elada kauem ja tervemalt. «Uuenduslikud ravimid pakuvad järjest uusi ja paremaid ravivõimalusi eriti haigustele, kus varemon ravivõimalused väga piiratud või alternatiivne ravi äärmiselt kurnav patsiendile. Kuid tihti jõuame küsimuseni, kas ja mis ulatuses saame Eesti patsiendile ravimiinnovatsiooni lubada. Peamegi ühiselt arutama, kas otsida raha tervishoiusüsteemi juurde või on veel võimalusi leida seda ka hoopis ressursside parema kasutusega süsteemi seest.»