Inimkonna ajudesse on peitnud end teve kaubarongi jagu mikroplasti

Uus teadusuuring, mille tulemused on avaldatud eelretsenseerimata artiklina Ameerika Riikliku Meditsiiniraamatukogu veebisaidil, paljastab, et mikroplastik – plastiosakesed, mis on väiksemad kui 5 millimeetrit – on leidnud tee inimajudesse, moodustades seal märkimisväärse osa koe kaalust. Albuquerque'ist, New Mexicost, pärinevate lahkamismaterjalide analüüs näitas, et plastiku sisaldus ajus on viimastel aastatel oluliselt tõusnud.