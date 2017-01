15 toitu, mida võiks pärast trenni vältida

Healthy Leo loetles 15 toitu, millest vahetult pärast trenni hoiduda.

1. Toored köögiviljad

Teame kõik, et köögiviljad on tervisele väga head, ei anna need meile trenni järel piisavalt vajalikke kaloreid. Seetõttu tasuks neid pärast trenni nautida keedetud kujul. Kui eelistad juurvilju siiski toorelt süüa, siis kasta need mõne tervisliku kastme sisse. Väga hästi sobib näiteks maitsestamata jogurt.

2. Frititud toidud

Frititud kana ja friikartulite söömine võib pärast trenni tunduda eriti ahvatlev, sest sellega kaasnev süütunne muutub pärast kaloreid põletavat trenni pisut väiksemaks. Ära anna ahvatlusele järele, sest muidu nullid trennis tehtud töö. Firitud söögis on palju rasva ja süsivesikuid, kuid häbematult vähe toitaineid.

3. Kartulikrõpsud

Kartulikrõpsudes ja mõnedes maitsestatud pähklites on äärmiselt palju soola, mis viib kehast välja palju kaaliumi, mida keha vajab trennist taastumiseks. Trenni tehes ei kaota keha mitte üksnes soola, vaid ka kaaliumi, mistõttu on kasulik esialgu süüa kaaliumivarusid taastavat toitu, nagu näiteks banaan, enne kui asuda keha soolavarusid taastama.

4. Pitsa

Pitsas on palju rasva ja sageli pannakse selle peale ka palju igasugu erinevaid asju, mida on koos raske seedida. 25 cm läbimõõduga pitsas on ligikaudu 1200 kalorit, mis on enam-vähem pool energiakogusest, mida soovitatakse keskmisel naisel päevas toiduga saada.

5. Karastusjoogid

Kuigi trenn teeb januseks, võiks karastusjookidest pärast spordi tegemist hoiduda. Karastusjookides on hulk suhkruid ja kahjulikke kemikaale, nende toiteväärtus on null ja pealegi teed nii oma hammastele karuteene. Ka dieetjoogid on tavaliselt täis kahjulikke suhkruasendajaid. Eelista vett ja kui oled seda juba piisavalt joonud ja kangesti tahad midagi, millel on maitse, siis sobib jook, milles on lisaks süsivesikutele ka valku, näiteks šokolaadipiim.

6. Piimašokolaad

Piimašokolaadis on palju suhkrut ja kaloreid. Šokolaadist saad küll kiiresti energiat, kuid maiustusi «päris toidule» eelistades jätad keha ilma taastumiseks vajalikest toitainetest.

7. Saiakesed

Kuigi pärast trenni peaks toit sisaldama ka süsivesikuid, mis aitavad vahepeal langenud veresuhkru taset taastada, ei tähenda see, et võid rahumeeli saiakesi sööma hakata. Jätta koogid ja pirukad söömata ja võta selle asemel viiluke täisteraleiba ja määri sellele näiteks natuke pähklivõid, mis kustutab esimese nälja.

8. Energiabatoonid

Energiabatoone võib süüa küll, kuid pigem enne trenni. Need kerged snäkid annavad trenni tegemiseks vajalikku energiat. Kui sööd energiabatoone pärast trenni, siis aitab see kaasa rasvapolstrite tekkele ja võib hilja õhtul süües rikkuda ka öise une.

9. Energiajoogid

Energiajoogid on samuti mõeldud enne trenni tarbimiseks. Neis on palju kofeiini, kunstlikke magusaineid, suhkrut ja süsihappegaasi, mis võib kõhus tekitada ebamugavustunnet. Neil, kes ei tegele spordiga tipptasemel, tasub energiajookidest hoiduda ka enne trenni, sest tervise seisukohalt ei kaalu neist saadav kasu tekitatud kahju üles.

10. Linaseemned

Linaseemned on kasulikud ja aitavad kaalulangetusele kaasa, kuid pärast trenni neid süüa ei tasu. Kiudainerohked seemned võivad tekitada kõhus puhitust, mistõttu neid tasuks süüa kaks tundi enne või kaks tundi pärast trenni.

11. Vürtsikad toidud

Pärast rasvapõletust söödud vürtsikas toit võib tekitada seedehäireid ja maoärritust. Jäta vürtsikad toidud ajaks, mil sa ei tule otse trennist.

12. Avokaado

Avokaadot peetakse küll supertoiduks, kuid söö seda pigem enne trenni. Trenni ja kasulikest rasvadest pungil avokaado söömise vahele peaks jääma vähemalt kaks tundi.

13. Müslibatoonid

Kuigi müslibatoone peetakse väga tervislikuks, sisaldavad need sageli maisisiirupit, transrasvhappeid ja muid ebatervislikke aineid. Enne müslibatooni ostmist tasub hoolega läbi lugeda, mida see sisaldab. Kui soovid tervisliku pala valimisel kindla peale välja minna, siis söö parem ära üks banaan.

14. Juust

Viilukese juustu söömine pärast trenni võib tunduda ahvatleva mõttena, kuid suur osa juustusid on väga rasvased ja sisaldavad sageli ka tootmise käigus lisatud kahjulikke aineid. Kui tekkib juustu isu, siis vali mõni tervislikum juust, nagu näiteks mozzarella ja söö seda tükikese täisteraleivaga.

15. Töödeldud liha

Töödeldud liha, nagu näiteks sink, salaami ja peekon on pungil ebatervislikest rasvadest, naatriumist ja säilitusainetest. Naatrium võib pärast trenni põhjustada ka vedelikukadu. Söö selle asemel näiteks tervislikku, ise maitsestatud kana või lõhet.