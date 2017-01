Igapäevane tegevus, millega kiirendad vananemist

1500 pensionäri hõlmanud uuringust selgus, et nende inimeste keha, kes istusid päevas rohkem kui kümme tundi ning ei liikunud mõõduka kehalise aktiivsusega vähemalt 40 minutit, oli bioloogilise vanuse järgi kaheksa aastat vanem, kirjutab Telegraph.

Neil olid lühemad telomeerid. Need asuvad kromosoomi otstes ning kaitsevad kromosoome kahjustuste eest. Telomeere seostatakse vananemisega.

Ekspertide sõnul on see justkui äratus Suurbritannia üha kasvavale eakate põlvkonnale. Pensionärid peaksid seisma ja kõndima iga päev vähemalt 20 minutit, kui see on neile jõukohane. Uuringu eestvedaja, professor James Goodwin tõdes, et inimesed ei mõista, et kogu päeva istumine mõjutab ka nende trennist saadud kasu.

Praegu soovitab Suurbritannia valitsus eakatel 150 minutit mõõdukat aeroobset treeningut nädalas. Hiljutine uuring aga toob välja, et istuv eluviis võib liikumisest saadud kasu vähendada.

Ajakirjas American Journal of Epidemiology avaldatud uuringus jälgisid teadlased nädala aja jooksul inimesi vanuses 64 kuni 95 eluaastat. Lisaks mõõteseadmete kandmisele täitsid osalejad ka küsimustiku. «Meie uuring näitab, et istuva eluviisi puhul vananevad rakud kiiremini,» ütles uuringu juhtivautor Aladdin Sahdyab California ülikoolist. Ta lisas, et inimese kronoloogiline vanus ei kattu mõnikord tema bioloogilise vanusega. Viimane väljendab organismi vanust selle talituse ja rakuprotsesside seisukoha järgi.

Sahdyab tõdes, et trenni kasulikkuse üle peaks mõtlema juba noorena ning füüsiline aktiivsus peaks olema osa igapäevaelust ka vanemaks saades, isegi 80-aastasena.

Kui rakud vananevad, siis nende telomeerid lühenevad. Samuti mõjutavad inimese vanust elustiili tegurid, näiteks suitsetamine või ülekaal. Lühenenud telomeere seostatakse ka südame-veresoonkonna haiguste, diabeedi ja suurema osa kasvajatega.

Professor Goodwini sõnul oleks hea, kui inimesed tõuseksid pärast 20 minutit istumist püsti ja kõnniksid umbes kaks või kolm minutit ringi. See võiks tuua tervisele kasu, sest vähenes krooniliste haiguste tekkimise risk ning see aitaks vähendada ka keha vananemist.

Varasematest uuringutest on tulnud välja, et liiga pikalt istumine on eriti kahjulik naistele, tõstes neil kasvajariski.