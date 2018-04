Sagedasimad küsimused, mis diabeedi kohta tekivad

Vahel ei pruugi kõrge veresuhkur endast märku ega mingeid kaebusi anda. Kõrge veresuhkur kahjustab veresooni kogu kehas ja närve. Diabeedi kaugtüsistused on südameinfarkt, ajuinsult, pimedaks jäämine, haavandute teke (kui veri on magus, siis halvad paranevad raskelt). Kõrge veresuhkur teeb kahju ka siis, kui ei anna tunda.

Kui veresuhkru tase ei ületa päris neid norme, kuid jääb sinna lähedale, on patsiendil diabeedieelne seisund, mis on omakorda paljude teiste haiguste riskifaktor.

Kartul on väärtuslik süsivesikuallikas, see sisaldab ka palju kaaliumit ning seda võib diabeetik süüa. Tuleb lihtsalt jälgida veresuhkru taset. Keedukartul on alati tervislikum valik, kui praetud või friteeritud kartul. Süüa võiks ka koos koorega, sest nii saame lisaks kiudaineid. See sobib hästi hommiku- ja lõunasöögi osaks.

Täiskasvanu veevajadus 28-35 ml kehamassi kilogrammi kohta. See tähendab, et 70-kilogrammisel inimesel on see 2170 milliliitrit. Toitumissoovitusi jälgides saadakse toidust 1 – 1,5 liitrit vett. Vett on peaaegu igas toidus, vett saame näiteks supist, teest, kohvist, mahlast, köögiviljadest, puuviljadest. Lisaks tekib ainevahetuse käigus ligikaudu 300- 400 milliliitrit. Seega jääb alles 570 milliliitrit vett, mis teeb umbes kaks klaasi päevas.