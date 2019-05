Aasta terviseedendaja annab nõu: kuidas teha tervislikke toiduvalikuid?

Lihtsaid lahendusi teadlase sõnul ei ole. Üldlevinud soovituste kohaselt peaks päevasest toiduenergiavajadusest 500–600 kilokalori võrra vähem sööma. Uuringud ei ole näidanud seda, et üks dieet oleks efektiivsem kui teine. Kõige olulisem on motivatsioon enda toitumise jälgimine ja teadlike valikute tegemine.

Paraku dieedi lõppedes võib kaal jälle uuesti tagasi tulla, nendib Vaask. Pikemas perspektiivis on seetõttu teadlase soovitus teha oma toiduvalikud pidevalt tervist toetavaks: rohkelt puu- ja köögivilju, täistera ja kala. «Liha ja maiustusi süüakse meil liiga palju ning need võiks toidulaual olla vaid kord päevas,» lisas ta.

Selleks, et hoida portsjonite suurus kontrolli all, soovitatakse kasutada väiksemaid taldrikuid ja kõrgeid ja kitsamaid klaase. Kui teha teadlikud valikud ja piisavalt liikuda, on ka kaalutulemus püsivam. «Kui lähed turule või poodi, alusta toidu ostmist puu- ja köögiviljadest - nii lihtne see ongi,» sõnas Vaask.